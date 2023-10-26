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澄天1房折實440萬起  折實均呎1.7萬時光倒流8年前

新一份施政報告後首個新盤開價、英皇國際（0163）旗下樓花期長18個月香港仔澄天，今日公布首批55伙價單，整批折實均呎17086元，入場折實價440萬元，首批折實均呎低過同區 8年前登峰·南岸1.77萬元，屬近年港島呎價及入場單位最平新盤，項目即日開始收票及開放示範單位。

項目位於香港仔舊大街，與港鐵黃竹坑站有一段距離。英皇國際副主席楊政龍表示，澄天定價參考同區二手市場，他形容定價為同區「車位價」，之後會觀察市場反應及購買力，再考慮加價加推，集團會維持合理利潤水平，幫助年輕人上車。

與區內二手呎價相若

澄天首批55伙，戶型涵蓋1房及兩房戶，實用面積介乎286至400方呎，包括28伙1房及27伙兩房，提供5種付款辦法，建期按定價計，價單定價463萬至785萬元，若扣除最高折扣專才即供5%，折實價440萬至746萬元不等，折實實呎15390至19434元；入場單位為6樓E室，扣除最高折扣5%後，折實價440.14萬元、折實呎價15390元。

擁有999年地契的新盤澄天與同區二手呎價相若，例如2008年入伙的泛海（0129）南灣御園均呎約1.66萬元，而澄天一海之隔同屬單幢盤、莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸（鄰近港鐵利東站）今年6月曾以貴絕香港仔價首批50伙、折實均呎近2.7萬元推市，惟後來煞停賣樓，事隔數月澄天以平近1萬元的折實均呎推市，反應發展商在新盤定價時態度保守，區內新盤定價需貼近二手市價。

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