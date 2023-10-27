10月25日施政報告政府宣佈三項樓市減辣措施即日生效，對香港樓價的影響將會在11月中旬公佈的CCL才開始陸續反映，相信減辣有助提振住宅成交量回升，但短期樓價下跌方向未變。第四季CCL目標148點，現時只差6.64點或4.29%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.46點，按周跌0.17%。CCL(中小型單位)報153.30點，按周跌0.20%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌1.52%及1.46%，同創逾6年半新低，重返2017年3月底及4月中時水平。CCL(大型單位)報161.29點，按周跌1.04%，連跌7周共4.18%，指數創近6年新低，重返2017年12月初時水平。

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報145.79點，按周跌1.49%。新界東CCL_Mass報166.97點，按周跌0.19%。九龍及新界東樓價齊跌2周，分別累跌3.41%及1.28%，重返2017年3月中及8月中時水平。港島CCL_Mass報159.11點，按周升0.72%，連升2周共0.91%，但指數仍重返今年1月初時水平。新界西CCL_Mass報143.73點，按周升0.73%，但指數仍重返2017年7月初時水平。

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