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【有片：睇樓手冊】啟德海灣戶型多元 合中小家庭

特首即將發表新《施政報告》之際，多個大型新盤準備出擊；作為近年新盤供應重鎮的啟德跑道區，最新登場是由嘉華（0173）牽頭發展的啟德海灣第1期，單位總數1017伙，是今年迄今規模最大全新市區盤。項目以東九龍、跑道區內海景觀為主，逾九成單位屬一房及兩房設計，適合中小型家庭。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

預計關鍵日期為2025年3月的啟德海灣第1期，由嘉華、會德豐和中海外（0688）合作發展，樓花期長約18個月；今期提供的1017個單位，戶型多元化，分佈於第2A、2B及2C座，其中1房單位實用288至315方呎，佔單位總數逾38%；兩房單位（部分連儲物室），實用427至553方呎，佔總數逾55%；3房戶、特色單位則佔總數逾6%。

兩房及三房戶望啟德內海景

據樓書資料顯示，啟德海灣第1期的1房單位，主要是向西南望內園景；向北或東北、享啟德內海景單位，以兩房連儲物室單位及3房戶型為主。

是次介紹的示範單位，以2B座18樓E室為藍本，實用553方呎，屬兩房連儲物室間隔，為面積最大兩房戶；連裝修示範單位採橙色及鮮明色調，打造時尚摩登家居，大門旁位增設小衣櫃，可擺放外出衣物。

露台空間寬敞 足夠放餐桌

至於原來的儲物室則與大廳打通，並更改了廚房門位置，增加大廳活動空間之餘，亦增設展示位，可放置擺設，以及提升整體設計品味。至於大廳連接的露台，合併工作平台及冷氣機平台，面積約38方呎，呈梯形設計，足夠擺放小型餐桌及椅子。

睡房窗戶接近落地 採光度佳

睡房方面，主人房放置雙人牀及梳妝枱後，仍能擺放大衣櫃，開則實用；另一睡房亦可放置單人牀及家具，兩間睡房的窗戶均接近落地，採光度良好。單位廚房、廁所設計均以實用性為主，其中廚房提供一系列名牌電器。從交樓標準示範單位可見，單位原有的儲物室設冷氣機，加上開則方正，可因應需要作為書房或睡房等用途。

另一個示範單位，以2B座18樓G室為藍本，屬兩房交樓標準示範單位；實用432方呎，屬兩房戶入場版，採開放式廚房設計，設有L形櫥櫃。客飯廳面積近150方呎，適合中小型家庭需要，樓層高度逾2.9米；睡房則採大細房設計。

值得留意是，項目大部分單位的浴室均無窗戶，即俗稱黑廁，所以特別在其中配置浴室寶，藉以增加室內空氣流通。

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