根據金管局公布最新數據顯示，2023年第三季負資產個案錄得11,123宗，涉及金額592.63億元，對比2023年第二季錄得3,341宗及173.51億元，宗數及金額按季分別大增7,782宗（232.9%）及419.12億元（241.6%），創今年季度新高。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年下半年受息口上升、交投下跌以及發展商減價推售新盤等多個因素影響，本港樓價已由升轉跌。
根據差餉物業估價署數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報332.1點，連跌5個月，與2021年9月份的歷史高位398.1相比更急挫16.57%。另外，今年第三季負私人住宅售價指數報338.1點，比第二季351.4點下跌12.5點或3.6%，連升兩季後回落，並創2017年第2季後的季度新低，鑑於第三季負樓價下行，負資產個案亦有所急增。
《施政報告》推出「減辣」措施，曹德明認為現時市場觀望氣氛將逐步消除，買家將加快入市決定，對現時疲弱的樓市帶來提振作用。但購買力雖要時間釋放，加上現時一手貨尾積壓，發展商傾向以低價策略推售新盤，料交投量或於第4季有所回穩，但樓價未必會即時回升，曹料第四季負資產個案仍有上升壓力，並最快於明年上半年才會高位回落。
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