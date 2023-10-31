金管局剛公布負資產住宅按揭最新調查結果，今年第三季尾負資產按季增加2.3倍至11,123宗，涉及金額亦由173.5億元回升241.5%至593.6億元。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年下半年起樓市表現明顯遜於上半年，受息率續升、租平過供幅度擴闊、新盤割價等因素影響，第三季末樓價已較今年高位累積回落約7%，今年內樓價升幅全被蒸發，樓價返回約近去年底水平，即今年第三季末的樓價較去年高位下跌約15%，負資產數字亦重返去年底逾萬宗相若水平。由於樓價較去年高位已穿一成界線，令較新造的高成數按揭尤其九成按揭用家跌入或再次重返負資產行列。
王美鳳續指，今年第四季樓價受政府減辣、發展商啟動新盤銷售等因素帶動樓市氣氛，料可將樓價跌勢由原本預期之5%延緩至3%，預料第四負資產數字將進一步增加但仍維持低5位數字水平。值得留意，現時負資產個案的拖欠比率由上季0.09%降至0.02%近乎零之極低水平，失業率亦維持2.8%甚低水平，即使負資產宗數上升，現時實質信貸風險及市場風險仍甚低。
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