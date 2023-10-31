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仲量聯行：商舖租金5年內難返高位

仲量聯行今公布《Reset, Reshape and Rethink: Find Opportunity in Change》（重置、重塑、重新思考：變化中尋覓轉機）商舖市場報告，該行去年及今年進行兩輪問卷調查，訪問720名消費者（第一輪202名、第二輪518名）及108名商戶，報告指本港消費者及旅客的消費模式已改變，商舖市場面對六方面的挑戰，包括旅客消費模式改變、本地消費力流失、鄰近城市競爭等。

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，本港通關後已除去最大的負面因素，惟疫情3年，消費者及旅行的消費模式已更改，內地新商場引入體驗式商戶，推動商場營業額增加。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如預計，本港商舖租金需要較長的時間始能恢復至疫情前的水平，據該行租金指數顯示，核心街舖租金於疫情期間（2020至2022年間）下跌41%，現時租金已較2014年的高峰期回落72.5%。

鍾氏指，按目前的經濟因素及前景而言，預期商舖租金難以在未來5年內重返高峰期高位，就算能重返歷史高位對消費者亦不一定是好事，若商舖僅以價高者得的情況下出租，會重返以往商場租戶組合單一化的情況。她建議，本港商場業主需改善購物體驗，配合政府政策，相信能擴大經濟效益。

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