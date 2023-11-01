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NOVO LAND 2A期折實335.49萬起 新增最高5%樓價保障

減辣後多個新盤乘勢再推新價單。由新地（0016）發展的屯門NOVO LAND第二期今日公布第四張價單，共賣 93 伙，主打兩房單位。發展商亦推出「置開心」樓價保障，方便不同需要的換樓人士。

新地代理總經理陳漢麟表示，即日開放示範單位予公眾參觀，本周六開始收票，最快下周開售。

是次價單單位實用面積238 至693方呎，戶型涵蓋開放式至三房，開放式單位佔3伙，一房單位佔10伙，兩房單位佔52伙，三房單位佔28伙。

新地副董事總經理雷霆形容，是次價單價錢為「十足信心價」，價單定價394.7萬至1050.8萬元，呎價14523至16997元，最高直減折扣15%，折實價335.49萬至893.18萬元，折實呎價12345至14448元。定價計，市值超過6.8億元。

入場單位為Arreso 第5座3樓E室，開放式間隔，實用面積238方呎，折實價335.49萬元，呎價14,096元。

價單折實平均呎價13,288元，比較早前本年5月NOVO LAND同期價單均呎13,598萬元相若。另外，若與同區樓齡約5年的半新盤珀御、豐連均呎1.21萬元比較，折實均呎仍高於二手呎價約9%。

陳漢麟續指，是次特別增設「置開心」樓價保障優惠，如「平均樓價指數」低於「簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數」，買方可以獲最高5%樓價保障，保障期至2024年5月份。

另外，今次價單亦新增「更上一層樓付款」優惠，如買家選用建築期付款計劃，可享樓價5.5%折扣，並有最高樓價7.5%的印花稅回贈，適合換樓人士。

 

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