新價單實用面積由286至400方呎，戶型涵蓋1至兩房戶，其中包括17伙1房及13伙兩房戶，價單售價由495.9萬至834.5萬元，實呎17339至20863元，若扣除最高折扣5%計，整批折實均呎約1.76萬元，折實價471.11萬至792.78萬元，折實實呎16472至19820元；入場單位為10樓E室，實用面積286方呎屬1房戶，折實價471.11萬元，折實實呎16472元。

以新價單的19樓A室為例，單位實用325方呎1房戶，折實價584.63萬元，折實實呎17989元，與對上一張價單同柱對落同類單位18樓A室計，兩者折實實呎相差不足1%，屬原價加推。

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