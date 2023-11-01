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澄天原價加推30伙 已推85伙折實均呎約1.76萬

一手新盤積極推市、英皇國際（0163）香港仔澄天，上載新價單共30伙，敲定於周六推售全數價單中的85伙，佔全盤逾七成，新價單整批折實均呎約1.76萬元，僅較上一張價單折實均呎17,086元高出近3%，撇除樓層及景觀因素，屬原價加推。

新價單實用面積由286至400方呎，戶型涵蓋1至兩房戶，其中包括17伙1房及13伙兩房戶，價單售價由495.9萬至834.5萬元，實呎17339至20863元，若扣除最高折扣5%計，整批折實均呎約1.76萬元，折實價471.11萬至792.78萬元，折實實呎16472至19820元；入場單位為10樓E室，實用面積286方呎屬1房戶，折實價471.11萬元，折實實呎16472元。

以新價單的19樓A室為例，單位實用325方呎1房戶，折實價584.63萬元，折實實呎17989元，與對上一張價單同柱對落同類單位18樓A室計，兩者折實實呎相差不足1%，屬原價加推。

 

 

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