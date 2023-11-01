moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

減辣後東涌住宅地流標 10個月來第二次

新一份施政報告公布樓市減辣措施後，首幅截標的住宅官地、位於東涌第106B區的地皮，地政總署剛公布，該地上周五截標，由於入標金額未達政府就該用地所定的底價，故不接納所接獲的4份標書。此是計今年1月赤柱環角道豪宅地流標後，即約10個月以來再有私宅官地流標。

政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了保障公帑收入。底價在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。

本年度暫僅售出兩幅住宅官地

政府發言人表示，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。政府會密切留意市場情況，適時公布重新推出該幅用地的具體安排。

翻查資料，政府暫推出4幅官地，僅售出兩幅，分別位於堅尼地城西寧街住宅地、以及啟德第2A區2及3地皮，共涉70.7億元。資料顯示，上述地皮位於迎東邨對面，地盤面積約11.5萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約40.1萬方呎，預計提供415伙。綜合市場人士估計，地皮估值8億至16億元，預計每方呎樓面地價約2000至4000元。

其他報道

一號西九龍4房1365萬沽 一手業主10年實蝕47萬

啟德海灣1期內地專才查詢量倍增

利寶大廈2房228萬沽 業主6年料實蝕24%

林海山城本月首成交 3房1638萬沽買家90日成交享1.5%回贈

專才950萬購帝柏海灣2房戶 業主6年明賺實蝕30萬

傲雲峰2房618萬沽 屋苑7年新低

NOVO LAND 2A期折實335.49萬起 新增最高5%樓價保障

大學閣頂層特色戶售2.54億 呎價逾7.8萬 

10月新盤成交360宗升24%  星凱.堤岸3房呎售1.96萬

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款