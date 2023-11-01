政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了保障公帑收入。底價在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。

本年度暫僅售出兩幅住宅官地

政府發言人表示，政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。政府會密切留意市場情況，適時公布重新推出該幅用地的具體安排。

翻查資料，政府暫推出4幅官地，僅售出兩幅，分別位於堅尼地城西寧街住宅地、以及啟德第2A區2及3地皮，共涉70.7億元。資料顯示，上述地皮位於迎東邨對面，地盤面積約11.5萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約40.1萬方呎，預計提供415伙。綜合市場人士估計，地皮估值8億至16億元，預計每方呎樓面地價約2000至4000元。

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