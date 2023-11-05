減辣後11月首個周末十大屋苑交投逐漸回升，中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄7宗成交，較上周末多1宗或升16.7%，零成交屋苑5個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告落實為樓市減辣後，市場方向明確，多個一手新盤隨即推出發售，二手交投亦見回暖，本周末十大屋苑錄得7宗成交，是近8周次高，市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家對後市投下信心一票。不過，陳亦指，仍有部份買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手買家交投步伐仍會慢慢加快，料後市仍會逐步向升。