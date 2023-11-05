減辣後11月首個周末十大屋苑交投逐漸回升，中原地產統計，十大屋苑周末兩日錄7宗成交，較上周末多1宗或升16.7%，零成交屋苑5個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告落實為樓市減辣後，市場方向明確，多個一手新盤隨即推出發售，二手交投亦見回暖，本周末十大屋苑錄得7宗成交，是近8周次高，市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家對後市投下信心一票。不過，陳亦指，仍有部份買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手買家交投步伐仍會慢慢加快，料後市仍會逐步向升。
另據美聯分行統計，周末兩日十大屋苑共錄約8宗成交，較上周末7宗上升14.3%。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，剛過去的周末再有啟德及香港仔的全新盤登場，為施政報告公佈後推出的全新盤，而多個新盤亦部署趁樓市減辣及美國暫停加息等利好因素帶動下推出應市，並刺激購買力釋放。由於目前一手盤以低價策略推售，二手業主叫價態度未見強硬，故隨樓市不明朗因素逐漸消散，不少早前觀望的買家亦重新在市場尋寶，加快入市步伐，二手成交以筍盤或低價盤為主。若二手交投增加，將會支持樓價止跌回穩。