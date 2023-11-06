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老虎堂港代理老闆1688萬沽萃峰 兩房戶實呎2.48萬 持貨12年賺兩成

近月樓市低迷，新一份《施政報告》公布減辣後，二手交投有所回升，但市場仍錄低價成交，有名人亦在政府公布減辣前，止賺離場。其中台式飲品店「老虎堂」香港總代理老闆，上月中以1688萬元售出灣仔萃峰一個兩房戶，持貨12年，帳面僅獲利282萬元或約兩成。

上述單位為萃峰中層D室，實用681方呎，兩房間隔，屬屋苑入門級的戶型。資料顯示，單位上月中以1688萬元成交，實呎24,787元。資料顯示，單位原業主為富有科技有限公司，公司董事姓陳，他同時為「老虎堂」香港總代理莊誠國際企業有限公司之老闆，早於2011年以約1406萬元一手購入，持貨約12年，帳面獲利282萬元或約20%。

該店舖以售賣「虎紋黑糖波霸鮮奶」聞名，2017、18年在港急速擴張，曾獲多個飲食界及傳媒頒發獎項，惟2020年新冠疫情襲港，加上一系列防疫惜施影響，多家台式飲品商以致該公司分店數目明顯減少。

柏傲莊1房698萬沽 3年實蝕逾一成

另方面，市場上亦有多宗二手蝕讓個案。消息指，港鐵大圍站上蓋柏傲莊錄得第二宗二手蝕讓個案，柏傲莊II第7A座中低層F室，實用面積345方呎，1房間隔，以698萬元成交，實呎20,232元。原業主2020年11月約745.1萬元一手購入，持貨約3年，帳面虧損約47.1萬元，若連使費料實蝕約82萬元或11%。

加多利峯兩房售925萬 9年實蝕逾百萬

此外，何文田加多利峯低層C室，實用533方呎，兩房間隔，亦以925萬元售出，實呎17,355元，成交價為屋苑二手新低。原業主2014年以979.4萬元一手購入，帳面仍蝕54.4萬元或5.6%，若連同使費，料實蝕逾100萬元，蝕幅逾10%。

十大屋苑方面，香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，荔枝角美孚新邨四期百老匯街119號中低層C室，實用701方呎，原則3房，以640萬元售出，實呎9130元。原業主2013年7月670萬元購入，持貨10年帳面仍蝕30萬元，若連使費料實蝕70萬元或逾一成。

十大屋苑周末7宗成交 兩個月次高

此外，中原地產統計，十大屋苑過去周末日兩天錄7宗成交，較前周同期多1宗或升16.7%，為近8周、即約兩個月次高，但新界區三大屋苑，包括沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園均錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個一手新盤推出發售，二手交投亦見回暖，不過仍有部分買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手買家入市步伐將會加快，料後市仍會逐步向升。另美聯分行統計過去兩日十大屋苑共錄約8宗成交，較前周末7宗上升14.3%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，目前不少早前觀望的買家重新在市場尋寶，加快入市步伐，二手成交則以筍盤或低價盤為主。若二手交投增加，將支持樓價止跌回穩。

明報記者

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