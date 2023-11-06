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《皇都之夜2023》重現皇都戲院輝煌經典

北角皇都戲院重建項目，將為新世界（0017）矚目新發展之一；新世界於11月2日以沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜2023》，重現皇都戲院作為本港一級歷史建築及大型戲院的輝煌經典，向其作為曾屬一代殿堂級演藝場地致敬；晚宴於11月逢周五、周六晚舉行，邀得一眾商業合作夥伴、文化界人士及其他嘉賓出席，一同支持文化遺產保育。

《皇都之夜2023》由恒生私人銀行冠名贊助，結合文化遺產、沉浸式表演與美酒佳餚，帶領賓客穿越時空，重返昔日被稱為「小上海」的舊北角，感受該區於50年代「黃金時代」作為富人居所集中地的璀璨風情。

新世界指，自2020年皇都戲院保育計劃開始至今，集團的保育團隊從事大量歷史文化研究，包括搜集文物、歷史記錄和舊照片，以及記錄口述歷史等，團隊目前已收集過百件與皇都戲院及「小上海」相關的物品，當中最受注目的是可直達超等座(Dress Circle)的奧的斯手動升降機(Otis manual lift)，該升降機於1950年代皇都翻新期間安裝，是香港現今少數僅存的手動升降機之一，此外，皇都初期採用美國製造商Bodiform的戲院座椅，但研究發現戲院其後改用香港本土均昌號公司生產的座椅。

皇都戲院預計於2026年完成保育復修後重新開放，除保存升降機及戲院座椅等大型收藏品，亦將展出電影放映機、放映室物品、戲院海報等文物。 

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