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上月預售再現「零申請」 1.42萬伙待批兩年最少

樓市氣氛薄弱，發展商放慢申請預售步伐。地政總署資料，上月份該署未接獲任何預售樓花同意書新申請，為今年6月份、即近4個月來，再現「零申請」情況，若扣除2份已批樓花紙，以及雅居樂（3383）陳卓賢氏家族大嶼山長沙珀曜撤回申請，至上月底待批預售樓花單位總數為14,219伙，為2021年10月、即兩年以來最少。

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