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港鐵：東涌東站1期沒收到任何標書

今日下午截標的港鐵（0066）東涌東站1期發展項目，港鐵公布，並沒有就項目收到任何標書，此是今年2月大嶼山小蠔灣1期發展項目流標後，9個月來再有港鐵項目流標。

項目在10月曾收到32份發展意向書，記者就現場所見，有一間不知名發展商遞交「標書」。 

翻查資料，東涌東站為港鐵逾10年來再度錄「零入標」項目，天水圍天榮站發展項目在2013年2月截標時，當時現場曾錄得長實（1113）、新地（0016）派出代表「入標」，惟港鐵表示該項目未有收到標書。

據悉，港鐵負責整個項目東涌東站補地價，第一期發展項目將由發展商支付「一口價」約11億元前期費用（俗稱「入場費」），並以分紅比例決定勝負。 

中標發展商亦須負責興建一條道路，而約8.75萬方呎商場，落成後則歸還港鐵。若以住宅部分樓面69.6萬方呎計，每方呎樓面地價估計約1,580元。 

資料顯示，整個東涌東站發展項目將會分期發展，日後將提供購物、社區設施及公共運輸交匯處等配套，其中1期位於東涌東站對面，可建住宅樓面近70萬方呎，另設約87,544方呎商場樓面，預計提供1200伙，總樓面約78.34萬方呎；市場估計，項目估值約15.67億至31.3億元，每方呎樓面地價約2000至4000元。

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