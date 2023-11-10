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CCL連跌4周2.18% 今年樓價倒挫逾2%

特首李家超上月25日公布施政報告前，本港樓市氣氛持續淡靜；具體反映10月16日至22日市況的中原城市領先指數CCL，最新報153.59點，按周微跌0.05%，估計是部分買家提早於施政報告前入市，二手成交略增加；惟整體樓價跌勢未止，CCL連跌4周共2.18%，今周指數屬342周、逾6年半新低，重返2017年4月中水平。

此外，向來相對較硬淨的港島樓價，本周亦告失守，蒸發年內升幅，即今年8項指數全部下跌。CCL持續向下迫近第4季目標148點，現僅相差5.59點或3.64%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，今年CCL暫時倒跌2.03%，指數比今年4月168.40點高位累跌8.79%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.78%。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報153.63點，按周跌0.08%；CCL(中小型單位)報152.47點，按周跌0.05%；上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.05%及1.99%，同屬逾6年半新低，同重返2017年3月底水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報159.18點，按周跌0.05%，連跌9周共5.43%，指數屬逾6年新低，重返2017年10月底水平。

 

四大分區方面，港島CCL Mass報155.40點，按周跌2.26%，連跌兩周共2.33%。九龍CCL Mass報147.53點，按周升0.94%，連升兩周共1.19%，但指數仍在2017年3月中水平徘徊。

另新界西CCL Mass報141.14點，按周跌0.21%，連跌兩周共1.80%。新界東CCL Mass報167.94點，按周升1.42%，連跌3周後單周反彈。

 

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