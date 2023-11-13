領展（0823）旗下 24 個商場趁聖誕推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」活動，送出總值超過100萬元禮品。 頭獎包括價值3萬元的旅遊現金禮券大獎。
由11月15日起至12月31日一連8個星期， 顧客只須登記成為領展Link Up會員，並於24個指定商場即日以電子貨幣消費滿300元或以 上，憑商戶發出的正本機印發票最多一張，即可換領抽獎機會一次；即日以電子貨幣消費滿600元或以上，可換領兩次抽獎機會，消費愈多，中獎機會愈大。
是次大抽獎活動，獎品超過200份，種類豐富，頭獎可享價值3萬元的旅遊現金禮券，讓各位享盡「飛」凡禮遇。其他獎品包括海洋公園萬豪酒店staycation連樂園門票、 任天堂Switch遊戲機、珠寶禮券、一系列餐飲及家品電器禮券等，總值超過100萬元。
為了讓全城投入節日消費氣氛，領展加碼推出兩大特別消費賞， Link Up會員只要首次參加今次大抽獎，即可獲得20元電子現金券一張，其後每累積五次抽獎機會，更可額外獲得電子現金券一張，總共送出超過2萬張餐飲及零售電子現金券。新會員只要即場透過指 定優惠碼「LINKUPXMAS」登記成為Link Up會員並成功登記抽獎，更可額外獲得20元電子 現金券作為迎新禮品。
新界區： T Town、天澤商場、天盛商場及街市、天瑞商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街 市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、頌安商場、沙角商 場、禾輋廣場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩明商場及 街市
九龍區： 樂富廣場及街市、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場及街市、秀茂坪商場 及街市
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