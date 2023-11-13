moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

領展旗下24個商場推「聖誕賞飛就飛大抽獎」 頭獎3萬元旅遊現金禮券

領展（0823）旗下 24 個商場趁聖誕推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」活動，送出總值超過100萬元禮品。 頭獎包括價值3萬元的旅遊現金禮券大獎。

由11月15日起至12月31日一連8個星期， 顧客只須登記成為領展Link Up會員，並於24個指定商場即日以電子貨幣消費滿300元或以 上，憑商戶發出的正本機印發票最多一張，即可換領抽獎機會一次；即日以電子貨幣消費滿600元或以上，可換領兩次抽獎機會，消費愈多，中獎機會愈大。

是次大抽獎活動，獎品超過200份，種類豐富，頭獎可享價值3萬元的旅遊現金禮券，讓各位享盡「飛」凡禮遇。其他獎品包括海洋公園萬豪酒店staycation連樂園門票、 任天堂Switch遊戲機、珠寶禮券、一系列餐飲及家品電器禮券等，總值超過100萬元。

為了讓全城投入節日消費氣氛，領展加碼推出兩大特別消費賞， Link Up會員只要首次參加今次大抽獎，即可獲得20元電子現金券一張，其後每累積五次抽獎機會，更可額外獲得電子現金券一張，總共送出超過2萬張餐飲及零售電子現金券。新會員只要即場透過指 定優惠碼「LINKUPXMAS」登記成為Link Up會員並成功登記抽獎，更可額外獲得20元電子 現金券作為迎新禮品。

24個指定參與商場包括：

新界區： T Town、天澤商場、天盛商場及街市、天瑞商場、天耀廣場、蝴蝶廣場及街 市、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、富善商場及街市、頌安商場、沙角商 場、禾輋廣場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩明商場及 街市

九龍區： 樂富廣場及街市、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場及街市、秀茂坪商場 及街市

港島區： 興華廣場、愛東商場、小西灣廣場

 

 

 

 

其他報道

恒生與泰國券商於當地發行追蹤盈富和國指ETF預托證券

理想MEGA周五亮相廣州車展 同步開始預訂

互太紡織發盈警 料中期少賺一半

小米「雙11」全渠道支付金額突破224億元人幣

騰訊阿里挾起 恒指收市升222點 成交微增0.1% 北水轉流出

香港壽司郎去年度收入增五成 至2026年9月或增至52間分店

商丘市︰支持企業、院校等團購商品房 

勝利證券登陸日本福崗 取得當地第二類金融工具業務牌照

被揭旗下公司多次欠稅 日本財務副大臣神田憲次請辭

滴滴第三季轉賺1億元人幣 惟經調整EBITA虧損擴大

滬深三大指全線高收 滬指收升0.25%

對冲基金Trikon結束香港業務

傳李佳琦雙11收入逾250億人幣 美ONE：數據嚴重不實 屬無稽之談

中國萬天控股訂白砂糖銷售框架協議 料金額最少3300萬美元

惠譽基於商業原因下月撤碧桂園服務所有評級

恒指半日倒跌24點 科指升0.6% 北水第3日流入

ZA Bank 推「世11優惠」 大送11部 iPhone 15 Pro

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款