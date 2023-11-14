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中原為何可「逃過一劫」? 競委會：中原申請寬待 協助舉報以換取豁免法律訴訟

競委會入稟競爭事務審裁處，起訴美聯（1200）、港置等，質疑其違反「第一行為守則」，並曾與競爭對手中原集團，在去年10月至12月間多次會面，協議最低佣金，屬嚴重反競爭行為。

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