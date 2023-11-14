據市建局向城規會遞交的申請文件，擬把觀塘市中心第4及5發展區項目，由現時「綜合發展區（1）」地帶改劃為「其他指定用途」註明「混合用途」地帶（擬議修訂），新修訂建議地積比增加至12倍，項目總樓面增加近25%至約270.3萬方呎，其中項目由不設住宅部分，加入住宅元素，提供最高約119萬方呎住宅樓面，佔項目總樓面約44%，預計將設約1750伙住宅，估計可容納約4025個人口。

伙數逼近凱滙 料可容4025人口

事實上，市建局有意把項目發展成區內地標，據最新文件，物業其中一座地標型建築物，最高樓高就由原來285米增75米至360米，其中上述新增的住宅樓面，擬建於該地標式大樓的中層以上至最高層位置。換言之，項目未來住宅部分，將有機會成為全港最高分層住宅。現時全港最高分層住宅，為新地（0016）九龍站天璽，物業樓高約270米。

觀塘市中心第4、5區原為市建局旗下矚目商業項目，市建局去年底招標時，已因應市况引入「浮動規劃參數安排」，在總樓面保持不變的前提下，靈活調撥在指定範圍內商業樓面面積作辦公、酒店和其他商業用途，惟今年初截標，卻只有新地入標，最終流標收場。