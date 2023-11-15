信置（0083）及中電（0002）合作，今年初已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅 ST. GEORGE 'S MANSIONS，積極部署現樓銷售；信置執行董事田兆源指，項目自2020年8月至今累售40伙、套現逾45億元，當中5伙為特色戶，涉及8組大手客，其中涉資最多為今年初以逾4.75億元，連購項目共5伙單位的百老匯電器李氏家族，現時洽購查詢的準買家多為家族企業及內地專才，擬購買單位自用，發展商今日亦開放現樓示範單位予公眾預約參觀。
田續指，現時最高呎價單位為1座23樓A室，4房4套戶間隔，實用面積3330方呎，成交價2.38億元，實呎價達71,471元；最高成交價單位為2座23樓A室，5房5套戶間隔，以2.6億元售出，實用面積3,695方呎，呎價70,365元。
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