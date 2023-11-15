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ST. GEORGE 'S MANSIONS累沽40伙 準買家多屬家族客 

信置（0083）及中電（0002）合作，今年初已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅 ST. GEORGE 'S MANSIONS，積極部署現樓銷售；信置執行董事田兆源指，項目自2020年8月至今累售40伙、套現逾45億元，當中5伙為特色戶，涉及8組大手客，其中涉資最多為今年初以逾4.75億元，連購項目共5伙單位的百老匯電器李氏家族，現時洽購查詢的準買家多為家族企業及內地專才，擬購買單位自用，發展商今日亦開放現樓示範單位予公眾預約參觀。

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