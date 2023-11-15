最大單位為2A座46樓SIMPLEX 1的天台特色戶，實用1073方呎，4房雙套間隔，附設376方呎天台，至於標準分層戶最細為3B座B11室，實用266方呎，屬開放式間隔；最大標準分層戶為2A座A1室，實用696方呎3房1套戶，絕大部份單位採開放式廚房設計，只有部份大單位及特色戶設梗廚，開放式戶集中在3B座B11室。

德國寶電熱水爐 配置東芝冷氣機

廚房配置上，項目大部分單位採用德國西門子煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及洗衣乾衣機，另設韓國三星雪櫃及香港德國寶電熱水爐，全盤冷氣機均採用日本東芝。項目住戶停車位164個，關鍵日期為明年9月底。

值得一提，項目其他期數施工時，發展商可能會制定特別交通安排，預計持續至關鍵日期後大約21個月，包括但不限於更改期數行車及行人通道，建築車輛亦可進入平台及停車場施工，影響部分公共地方及公共設施，包括但不限於行車道、通道及會所設施，例如派對室，園景區，室內兒童遊戲室及室外游泳池等，即第1期住戶可能未能即時享用部分設施。