新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站 YOHO WEST第1期剛上載樓書。資料顯示，項目全盤第1期 1393伙、共兩座，分別為2A、2B座及3A、3B座，其中兩座的A及B座相通，分層標準戶一層由14伙至23伙組成，高層天台特色戶一層則由9伙至15伙組成，單位實用面積介乎245至1073方呎，戶型涵蓋開放式至4房雙套戶，最細單位為平台特色戶3B座3樓B11室，實用245方呎，開放式間隔，附164方呎平台。
最大單位為2A座46樓SIMPLEX 1的天台特色戶，實用1073方呎，4房雙套間隔，附設376方呎天台，至於標準分層戶最細為3B座B11室，實用266方呎，屬開放式間隔；最大標準分層戶為2A座A1室，實用696方呎3房1套戶，絕大部份單位採開放式廚房設計，只有部份大單位及特色戶設梗廚，開放式戶集中在3B座B11室。
廚房配置上，項目大部分單位採用德國西門子煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及洗衣乾衣機，另設韓國三星雪櫃及香港德國寶電熱水爐，全盤冷氣機均採用日本東芝。項目住戶停車位164個，關鍵日期為明年9月底。
值得一提，項目其他期數施工時，發展商可能會制定特別交通安排，預計持續至關鍵日期後大約21個月，包括但不限於更改期數行車及行人通道，建築車輛亦可進入平台及停車場施工，影響部分公共地方及公共設施，包括但不限於行車道、通道及會所設施，例如派對室，園景區，室內兒童遊戲室及室外游泳池等，即第1期住戶可能未能即時享用部分設施。