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霍啟仁減辣後3700萬購跑馬地半世紀舊樓

政府上月底公布樓市減辣措施後，即吸引名人入市。霍英東家族成員霍啟仁，上月底減辣後即以共3700萬元購入樓齡近半世紀的跑馬地鳳輝台兩伙舊樓單位及3個車位，其中兩個單位以「一約多伙」形式購入，作價2950萬元，對比減辣前稅率，節省約221萬元辣稅。

一約多伙購入 減辣後慳221萬辣稅

資料顯示，上述物業為鳳輝台18至19A號兩個住宅單位連3個車位，其中兩個單位作價2950萬元，以實用1978方呎計，呎價14,914元，單位買家為霍啟人（FOK JEREMY KAI YAN），即霍啟仁之本名。由於單位以一約多伙形式成交，減辣後只需支付樓價7.5%印花稅，涉及約221萬元，較減辣前應付稅款減少一半。

實呎14914元 低去年1月呎價8%

另霍啟仁亦透過3間公司，以每個225萬至275萬元，購入同屋苑3個車位，連同住宅部分，合計3700萬元。鳳輝台18至19A號於1975年落成，樓齡48年，合共提供16個單位，過往成交不多，對上一宗成交於去年1月錄得，一個實用1016方呎頂層單位，以1650萬元售出，實呎16,240元，即今次霍啟仁入市，呎價較接近兩年前低8%。今次沽貨之原業主，於2000至2002年間以共755萬元購入上述兩單位及3個車位，持貨至今帳面獲利2925萬元或3.9倍。

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