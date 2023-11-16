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仲量聯行：去年至今政府住宅地流標數目超前7年總和

仲量聯行今天發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出 ，2022年及今年年初至今政府住宅地流標數量，已經超過前9年（2015至2021年）的總和，反映普遍發展商對吸納地皮的需求顯著回落。

該行指，去年及今年年初至今政府住宅地流標數量達4幅，較前7年的流標總數3幅為多，地價亦見顯著回落。近期兩幅位於東涌住宅地流標，東涌第106B區和港鐵東涌東站第一期，兩項目合共提供1,614個單位。東涌第106B區住宅地的標價，對未來北部都會區土地供應可達到的樓面地價範圍有借鑑意義，因兩區的發展均採用了「基建先行」的規劃。

                                                       

減辣未能為樓市注入活力

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，施政報告減辣並未能為地產市場注入活力，二手樓價繼續下跌，一手市場活動亦未如預期復甦。他舉例指，10月施政報告後的兩周內，主要新盤推售的首日售出率只達到了24.6%，對比今年第三季推出的主要新盤的首日售出率為73.9%，本季新盤首日銷情略遜色。李氏續指，若銷情未見顯著改善，發展商的投地意欲將持續冷淡，目前的市況可能會對實現長遠私人房屋土地供應目標帶來挑戰。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如則指，儘管政府正積極吸納外來人才，或會增加住屋需求，但非本地人才流入並不能舒緩地產市場的問題。如果合適的工作機會無法相應增加，非本地人才離開的速度或將與其流入速度旗鼓相當。鑑於目前已落成未售出的單位數量已升至1.83萬個，為2007年以來的最高水平，更多的規劃確定性和投資誘因對於重建發展商的信心至關重要。同時，政府應考慮改善現行的土地招標程序，甚至考慮重新推出土地拍賣，以提高賣地計劃的效率。

 

 

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