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新港人1500萬購比墅洋房 原業主6年料蝕170萬

屢錄蝕讓的大埔比華利山別墅，近日錄得「新港人」入市個案。中原首席分區營業經理蔡創文表示，比墅新錄本月首宗成交，單位為翠樺道3街單號屋，實用面積1606方呎，屬3房1套連起居室及工作間間隔，附私人車庫、花園，享開揚海景及有企理裝修，原開價約1780萬元，經議價後以1500萬元易手，累減280萬元或16%，實呎9340元。

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