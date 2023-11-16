文章日期：2023年11月16日 16:16
屢錄蝕讓的大埔比華利山別墅，近日錄得「新港人」入市個案。中原首席分區營業經理蔡創文表示，比墅新錄本月首宗成交，單位為翠樺道3街單號屋，實用面積1606方呎，屬3房1套連起居室及工作間間隔，附私人車庫、花園，享開揚海景及有企理裝修，原開價約1780萬元，經議價後以1500萬元易手，累減280萬元或16%，實呎9340元。
據了解，新買家為「新香港人」，購入單位作自住。原業主則於2017年以1582萬元購入上址，持貨6年，帳面蝕82萬元或5.2%，連使費料蝕170萬元或17%。
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