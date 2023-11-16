文章日期：2023年11月16日 18:16
樓市減辣後未補價公居屋交投加快。房屋委員會資料顯示，11月份未補價第二市場公屋及居屋暫錄29宗成交，比上月同期8宗，升約21宗或2.6倍；而10月全月則155錄宗，比9月全月錄131宗，多出24宗或18%，今個月期內成交價最低為大埔公屋富善邨，一個實用面積約292方呎中層單位，成交價約137萬元，實呎4697元。
成交價最高為筲箕灣居屋東旭苑，一個實用面積約650方呎高層單位，成交價約728萬元，實呎11,197元。
其他報道
朗濤本月4成交吸金1.2億 4房呎售2.26萬
曉柏峰最快下周開售 有機會同步加推
美聯移民顧問籲投資移民置業同獲「先免後徵」
新港人1500萬購比墅洋房 原業主6年料蝕170萬
房協打造6新盤涉6000伙 安達臣道朗然下周出擊
金山花園遺產貨1720萬沽 5年貶值27%
內地客《施政報告》翌日5370萬購傲玟兩伙 慳403萬辣稅
仲量聯行：去年至今政府住宅地流標數目超前7年總和
內地專才1.3萬租海日灣開放式戶
公司客1438萬購維港峰一房 減辣後慳逾百萬稅
多相︱YOHO WEST第1期兩房及三房示範單位曝光
YOHO WEST第1期最快周末開價
名日•九肚山特色戶招標 買家自訂成交期
減辣後睿峰連錄10宗成交 餘貨不足百伙
美聯布少明：公司及個人職務一切如常
市建局盛德街項目暫收6份標書
迎海本月暫3成交 上車客790萬購海景兩房