樓市減辣後未補價公居屋交投加快。房屋委員會資料顯示，11月份未補價第二市場公屋及居屋暫錄29宗成交，比上月同期8宗，升約21宗或2.6倍；而10月全月則155錄宗，比9月全月錄131宗，多出24宗或18%，今個月期內成交價最低為大埔公屋富善邨，一個實用面積約292方呎中層單位，成交價約137萬元，實呎4697元。