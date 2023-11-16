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曉柏峰下周一推售68伙  一人最多入8票

一手新盤戰熱、恒地 （0012） 旗下樓花期長約22個月長沙灣西洋菜北街曉柏峰，早前已公布100伙價單，剛上載首張銷售安排，敲定下周一下午6時起於尖沙嘴美麗華廣場以價單方式推售68伙。

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