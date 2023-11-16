入票方面，一人最多入8票，每票價值8萬元，準買家至少需入一張本票，A組買家需選購一個實用面積為400方呎或以上的單位或最少兩個單位，最多購買4伙；B組買家需選購最少1伙，最多購買兩個單位。

項目5日來暫收逾400票，以68伙計，超額認購4.9倍，並於下周一中午12時截票。

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