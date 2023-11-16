文章日期：2023年11月16日 19:24
天水圍嘉湖山莊錄得屋苑至少3年來最大宗蝕讓成交。美聯首席區域營業董事黃國良表示，嘉湖山莊6期美湖居7座低層H室，實用544方呎，3房間隔，以420萬元易手，實呎7721元。
原業主2020年4月580萬元購入，持貨約3年半，帳面蝕160萬元或約28%，連使費料實蝕約187萬元或32%，有機會為屋苑最少3年來最大蝕幅成交。
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