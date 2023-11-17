亦稍為回升；CCL最新報153.94點，按周微升0.23%，終止4周連跌，但CCL仍為343個星期、逾6年半第3低，繼續處於2017年4月中時水平。

今年至今CCL暫時下跌1.81%，指數比今年4月168.40點高位，累跌8.59%；並較去年12月156.37點低位跌1.55%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，高息環境持續，新盤銷售緩慢，二手交投疲弱，料短期整體樓價下調方向不變，而CCL距離第四季低位目標148點，現時只相差5.94點或3.86%。

另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.25點，按周升0.40%；CCL(中小型單位)報153.01點，按周升0.35%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)，同樣齊結束4星期連跌，但指數仍重返2017年3月底、4月中水平。

不過，反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報158.61點，按周跌0.36%，連跌10周即逾兩個月共挫5.77%，指數屬逾6年新低，重返2017年10月底水平。

四大分區方面，本周樓價齊升，港島CCL Mass報155.76點，按周升0.23%，連跌2周後回升，指數仍為356周、近7年的第3低，仍處2017年1月中水平；九龍CCL Mass報147.99點，按周升0.31%，連升3周共1.51%，但指數仍在2017年3月底水平徘徊。

至於新界，新界東CCL Mass報169.63點，按周升1.01%，連升兩周共2.44%；新界西CCL Mass報141.53點，按周升0.28%，終止兩周連跌，指數仍處於2017年5月底水平。