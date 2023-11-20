明報記者

上述由小肥羊最新租用的舖位，位於富運商業中心2樓全層，面積約6926方呎，原為NEWAY卡拉OK的一部分，據代理消息指出，該舖最新以呎租約40元租出，折合月租約28萬元水平。資料顯示，NEWAY多年前已租用富運商業中心地下部份及1至3樓，租約期至上月，該舖結業後，暫時只有2樓部份獲承租，而今次租約為期6年，至2029年止，另設3年優先續租權。

亞皆老街舖租曾高見87萬 7年前撤出

來自內地的小肥羊2003年以月租30萬元租用銅鑼灣廣場，在港開設首間分店後正式攻港，及後曾大肆擴張，高峰期在港有5間分店，分別設於銅鑼灣、旺角、尖沙嘴、元朗及荃灣，最矚目為2004年以月租60萬元租用旺角亞皆老街16號地下至4樓舖，面積1.8萬方呎，加上正對旺角朗豪坊，成當時區內地標之一，當時呎租約33元，至2016年更被業主加租至87萬元。

不過，2008年曾經上市的小肥羊，到2012年被肯德基、必勝客母公司百勝收購並私有化後，到2013年起先後放棄多個舖位，先在2013年疑因被業主加租至116萬元而放棄續租銅鑼灣廣場分店，並撤出港島區後，到2016年亞皆老街舖位租約到期，小肥羊亦不續租，該舖1樓部分及後由炸雞店快樂蜂（Jollibee）租用至今，而2至4樓則曾由劉一手重慶火鍋店租用，惟及後亦已結業，現時由其他食肆租用。

荃灣店將遷至旺角新址

此後，小肥羊在港就只餘下荃灣一間分店。而據網上資料顯示，荃灣分店現時已標示為已搬遷，新店地址則是上述最新租用的富運商業中心。值得一提，自小肥羊當年大幅縮減在港規模後，多間「後起之秀」進軍香港，而海底撈2017年就以月租約55萬元進駐與小肥羊新店相隔不遠的九龍行3層，成為在港首間旗艦店，並營業至今。

另2020年疫情期間進軍香港飲食市場、形容為中國酒中名牌的五糧液，其租用作五粮液大酒家的銅鑼灣謝斐道517號總統戲院一樓連部分地舖，最新以月租25萬元續租3年，與舊租相同，舖位面積約8500方呎，呎租約29.4元。

[香港地產]