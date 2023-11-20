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YOHO WEST首批280伙折實均呎1.08萬 比Wetland低兩成

再有全新樓盤以具市場競爭力的價錢登場，以搶佔市場購買力；新界西北大型全新盤、新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站上YOHO WEST第1期，繼上周上載樓書後，今日發布第一張價單涉280伙，折實均呎1.08萬元，預計周三開放設於南昌站V WALK的示範單位予公眾參觀，周四開始收票。

YOHO WEST第1期價單首批涉280伙，實用面積274至651方呎，戶型涵蓋1房至3房，1房單位佔28伙，兩房佔175伙，3房佔77伙。價單定價346.78萬至836.33萬元，價單呎價11,561至14,812元，市值16.48億元。

新地今次提供最高直減折扣13.5%，單位折實售價299.96萬至723.42萬元，折實呎價為1萬至12812元，折實平均呎價10,888元，折實均呎水平與今年9月推出的屯門掃管笏新盤凱和山的首批折實均呎1.1萬元相若，但對比新地同區去年9月推出的Wetland Seasons Bay第3期，首批折實均呎14,187元，是次YOHO WEST第1期折實均呎低約23%。

不過，若與同區指標屋苑嘉湖山莊二手平均呎價8300餘元相比，則高約三成。

是次入場單位為3A期5樓A9室，實用面積295方呎1房間隔，折實價299.96萬元、折實呎價1.01萬元。

至於建築期，最高直減折扣7.5%，與即供付款相差6個百分點，惟若買家於180日完成交易，可獲3%回贈。

新地副董事總經理雷霆形容，價錢為「普天同慶價，買到就開心」，對換樓客、投資收租、小家庭均具吸引力。他預料，息口走勢將於明年首季見頂回落，目前市場利淡消息已漸退卻，加上內地和香港經濟開始復蘇，認為市場具龐大潛在購買力，樓價將明年回升。

 

 

 

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