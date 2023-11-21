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尖沙嘴街舖租金蟬聯亞太之冠 全球排名跌至第3

雖然今年初本港和內地全面通關後，本港舖位市道低位止跌，但據戴德梁行最新發布的《全球主要零售大街》報告指，尖沙嘴主要街道商店租金按年上升4%，蟬聯亞太區之冠，但若以全球排名計，則被按年租金升幅達20%的意大利米蘭蒙特拿破崙大街超越，由去年的第2位跌落第3位；至於美國紐約第五大道，繼續成為全球最貴租商業街道。

報告指出，全球舖位租金平均按年上漲4.8%，其中以亞太區增長最為強勁，錄得5.3%按年升幅，美洲、歐洲分別按年升5.2%、4.2%。儘管租金增長相對強勁，但租金漲幅普遍不及通脹峰值水平，縱觀全球，55%的零售市場租金仍低於疫情前水平。

該報告續指，尖沙嘴主要街道商店以每年呎租1,493美元(即約11645港元)成為亞太區冠軍，雖然租金按年升4%，但相對疫情前仍低39%；銅鑼灣主要街道商店，則以每年呎租1,374美元(即約10717港元)緊隨其後，位列亞太區亞軍，按年租金錄得約6%升幅，對比疫情前則低46%。

至於中環主要街道商店，以每年呎租673美元(即約5249港元)位列亞太區第8名，較上年度排名第7下跌1名，租金按年升9%，對比疫情前跌40%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威補充，儘管受到全球經濟增長放緩的影響，香港一線街舖的復蘇仍富有韌性，疫情期間的低基數使其租金具增長空間，令香港在是次2023年亞太區零售大街排名前十名中，佔有三個席位。該行亦留意到，零售市場格局發生顯著變化，消費者越來越重視娛樂零售、健康元素和體驗式消費的概念，這些都將有助零售業推動舖面升級及驅動租金重拾升軌。

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