她表示，有見顧客愈來愈著重在商場的玩樂體驗、講究節日氣氛等，apm伙拍東歐藝術家在中庭設計一座3,000方呎聖誕極光冬日小鎮，整體場景有極地愛斯基摩小鎮氛圍，提供極地極光視覺效果，另加設數碼體感遊戲。此外，商場以近40%的投廣費推出多項節日消費活動，包括年終大抽獎有機會贏MG電動房車、Samsung 55寸4K電視、iPhone 15 pro Max(1TB)、精選人氣家電等。

另針對周末高消費額，商場將送出優惠券回贈，平安夜感謝日亦載譽舉行，屆時聯同全場逾數十個人氣品牌，推出逾千件潮流產品，以低至1元震撼價供大家換購，包括潮流電子產品、皇牌家電、按摩產品及國際彩妝等。馮預計，高價值的珠寶、或大眾化價位的禮盒將大受歡迎，相關行業如珠寶及美妝等，估計聖誕檔期生意額按年有20%增長，而餐飲業因受惠冬至飯、節日聚會等，亦料有15%至20%增長。

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