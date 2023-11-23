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THE HENLEY新增「先住後付」付款辦法 吸外地專才入市

發展商積極推售餘貨，恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY，更新付款方法，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目新增「先住後付」安排，買家需按要求繳付樓價10%或5%，及後再繳付樓價1%的許可費，可申請30日內收樓入住。

資料顯示，全數付款辦法成交期及直減折扣不變，惟4款「換樓易」付款辦法將原有的樓價回贈5%，4款均下調4個百分點、變為1%；如選購實用面積420方呎或以下單位，採用360天「換樓易」付款計劃的買家，120日內完成交易，可享現金回贈9.5%。

採用720天「換樓易」付款計劃的買家，若提前280日內完成交易，可享現金回贈11.5%。

林達民稱，內地專才查詢在施政報告出台後有所增加，當中開放式至2房戶型較受歡迎，相信更新價單有助外地專才入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自政府上月底落實為樓市減辣後，整體交投氣氛已見好轉，本月一手成交量暫錄約450宗，對比上月同期急增2.1倍，料全月一手成交可達600宗，按月倍增，料樓價短期內將成功尋底。

此外，項目伙代理行提供優惠，中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由即日起至12月31日，首5名指定兩房海景戶及地下連花園特色戶的買家，均可獲贈雙人郵輪假期禮券，每份價值20,000元，優惠總值10萬元。

 

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