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CCL樓價指數調頭再跌 今年挫3.23%

樓價持續呈上下波動格局，具體反映10月30日至11月5日、即施政報告公布減辣後第1周的中原城市領先指數CCL，雖然上周微升，但最新報151.7點，按周跌1.46%，跌幅為14周、即約3個月以來最大，屬347周即逾6年半新低，重返2017年3月底水平。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於特區政府沒有完全撤辣，而且利率持續高企，買家入市仍謹慎，二手成交以低價為主，整體樓價續向下；事實上，2023年至今CCL暫跌3.23%，指數比今年4月168.40點高位累跌9.92%，亦較2022年12月156.37點低位跌2.99%。

另外，天水圍天榮站YOHO WEST第1期開售在即，料短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，僅相差3.7點或2.44%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報152.04點，按周跌1.43%；CCL(中小型單位)報150.71點，按周跌1.50%。CCL Mass、CCL(中小型單位)單周跌幅同為14周以來最大，指數齊屬逾6年半新低，同樣重返2017年3月中時水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報156.65點，按周跌1.24%，連跌11周共6.93%，指數屬近6年半新低，重返2017年5月底時水平。

四大分區方面，港島CCL Mass報151.82點，按周跌2.53%，跌幅為23周即約5個月最大，指數為近7年新低，重返2017年1月初時水平；九龍CCL Mass報146.82點，按周跌0.79%，指數在2017年3月中水平徘徊。

新界東CCL Mass報168.48點，按周跌0.68%；新界西CCL Mass報139.04點，按周跌1.76%，指數均是逾6年半新低，重返2017年4月中時水平。

 

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