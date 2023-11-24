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長沙灣潤發倉批建6幢住宅圖則涉逾161萬方呎

施政報告出台後，樓市氣氛轉佳，發展商亦加快項目發展步伐。屋宇署今年9月共批出19份建築圖則，包括11項住宅及商住發展、項商業發展、一項工廠及工業發展，以及兩項社區服務發展。

華潤集團及華潤置地（海外）今年初以逾137億元完成換地協議的長沙灣潤發倉庫，獲屋宇署批准其建築圖則，獲准建6幢38至41層高的住宅大廈連會所設施，另長者日間護理中心等社福設施，總樓面約161.85萬方呎。

嘉華（0173）去年7月以5.51億元、每方呎樓面地價12,820元中標的西營盤醫院道住宅官地，獲准建1幢27層高住宅大廈，總樓面約4.3萬方呎。另由新世界（0017）和招商局置地（0978）合組財團投得的港鐵將軍澳百勝角通風樓項目，亦獲批建築圖則，獲准建1幢28層高（在7層平台之上）住宅大廈連會所設施，總樓面約29.07萬方呎。

麗新（0488）2021年9月以3.28億元向裕泰興家族成員羅守弘購入的何文田窩打老道116號地盤，獲批建1幢18層高住宅大廈連會所設施，總樓面約4.66萬方呎。此外，去年10月已獲批建築圖則的新地（0017）元朗東成里項目，則修訂建築圖則，獲准建1幢6層住宅大廈，另設4幢17至20層高住宅大廈連會所設施，總樓面約80.43萬方呎。

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