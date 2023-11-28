陳海潮又稱，樓價自5月起，至今連續6個月下跌，累積跌幅高達9.26%，展望11月份市況，減辣效應對樓價而言，只屬曇花一現的作用，樓價仍因應發展商低價開盤而令二手業主叫價持續受壓，料11月份樓價跌幅只能略為收窄，但仍料跌達1.8%。至於12月份，相信發展商在新盤存量較多下，將繼續採取「先求量後求價」的低價開盤策略，二手業主繼續捱打並跟隨低價賣樓，料屆時樓價將再跌1%至1.5%。

陳海潮估計，第四季樓價跌幅料達5%，全年計樓價料挫7%，屆時指數約報310.9點，將較2021年9月的歷史高位累挫近22%，意即當年若以八成按揭入市的業主也將墮入負資產行列。港府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐樓價跌勢將延長至明年首季，為防樓價急跌帶來更多負資產，當局應慎重考慮再減辣。

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