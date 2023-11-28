上月差估署售價指數續跌，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署修訂對上兩個月的樓價跌幅，據此8、9、10月連續3個月樓價均挫逾2%，跌勢明顯轉急，樓市辣招應當再作檢討以防樓價崩潰令市場氣氛惡化及拖累整體經濟。
陳海潮又稱，樓價自5月起，至今連續6個月下跌，累積跌幅高達9.26%，展望11月份市況，減辣效應對樓價而言，只屬曇花一現的作用，樓價仍因應發展商低價開盤而令二手業主叫價持續受壓，料11月份樓價跌幅只能略為收窄，但仍料跌達1.8%。至於12月份，相信發展商在新盤存量較多下，將繼續採取「先求量後求價」的低價開盤策略，二手業主繼續捱打並跟隨低價賣樓，料屆時樓價將再跌1%至1.5%。
陳海潮估計，第四季樓價跌幅料達5%，全年計樓價料挫7%，屆時指數約報310.9點，將較2021年9月的歷史高位累挫近22%，意即當年若以八成按揭入市的業主也將墮入負資產行列。港府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐樓價跌勢將延長至明年首季，為防樓價急跌帶來更多負資產，當局應慎重考慮再減辣。
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