moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

樓價較高峰挫近兩成 利嘉閣陳海潮籲再減辣

上月差估署售價指數續跌，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署修訂對上兩個月的樓價跌幅，據此8、9、10月連續3個月樓價均挫逾2%，跌勢明顯轉急，樓市辣招應當再作檢討以防樓價崩潰令市場氣氛惡化及拖累整體經濟。

陳海潮又稱，樓價自5月起，至今連續6個月下跌，累積跌幅高達9.26%，展望11月份市況，減辣效應對樓價而言，只屬曇花一現的作用，樓價仍因應發展商低價開盤而令二手業主叫價持續受壓，料11月份樓價跌幅只能略為收窄，但仍料跌達1.8%。至於12月份，相信發展商在新盤存量較多下，將繼續採取「先求量後求價」的低價開盤策略，二手業主繼續捱打並跟隨低價賣樓，料屆時樓價將再跌1%至1.5%。

陳海潮估計，第四季樓價跌幅料達5%，全年計樓價料挫7%，屆時指數約報310.9點，將較2021年9月的歷史高位累挫近22%，意即當年若以八成按揭入市的業主也將墮入負資產行列。港府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐樓價跌勢將延長至明年首季，為防樓價急跌帶來更多負資產，當局應慎重考慮再減辣。

其他報道

啟德連續11個月破百宗租賃 MONACO ONE 一房1.63萬租出

差估署：10月租金指數見近4年新高 連升9個月 累升6.2%

差估署10月樓價指數跌2.1% 連跌6個月 創逾六年半低 今年累跌近4%

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款