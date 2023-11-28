若與同區比較，同樣位於美善同道的半新盤翰畋，2017年首批折實均呎2.01萬元，是次城軒較翰畋低約一成，惟二手今年未錄成交。至於城軒則與6月剛推市的土瓜灣明雋折實均呎18,301元相若，明雋入場單位因屬開放式戶，入場價為378.56萬元。

首批戶型涵蓋2房及3房1套間隔，單位實用面積510及708方呎，設3種付款辦法，價單售價介乎960.2萬至1,555.2萬元，實呎18,827至21,966元，若扣除最高折扣11%，折實價由854.5萬至1,384萬元，折實實呎16,756至19,550元。若買家屬發展商員工，不經地產代理購入，可獲額外折扣3%；入場單位為6樓A室，實用面積510方呎，兩房間隔，折實價854.5萬元，折實實呎16,755元。此外，城軒伙中原推出置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳稱，首3名經該行購入城軒3房買家可獲2.6萬元交通津貼。

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