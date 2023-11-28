moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

城軒折實均呎1.8萬 兩房折實855萬入場

再有市區新盤開價、裕泰興地產旗下已屆現樓的土瓜灣單幢盤城軒，剛公布首張價單，涉30伙。裕泰興董事總經理羅秉晉表示，首批30伙，折實均呎約1.8萬元，兩房戶折實入場費約855萬元，全數將於周六以先到先得形式發售。

若與同區比較，同樣位於美善同道的半新盤翰畋，2017年首批折實均呎2.01萬元，是次城軒較翰畋低約一成，惟二手今年未錄成交。至於城軒則與6月剛推市的土瓜灣明雋折實均呎18,301元相若，明雋入場單位因屬開放式戶，入場價為378.56萬元。

首批戶型涵蓋2房及3房1套間隔，單位實用面積510及708方呎，設3種付款辦法，價單售價介乎960.2萬至1,555.2萬元，實呎18,827至21,966元，若扣除最高折扣11%，折實價由854.5萬至1,384萬元，折實實呎16,756至19,550元。若買家屬發展商員工，不經地產代理購入，可獲額外折扣3%；入場單位為6樓A室，實用面積510方呎，兩房間隔，折實價854.5萬元，折實實呎16,755元。此外，城軒伙中原推出置業優惠，中原地產九龍董事劉瑛琳稱，首3名經該行購入城軒3房買家可獲2.6萬元交通津貼。

 

其他報道

 

啟德連續11個月破百宗租賃 MONACO ONE 一房1.63萬租出

差估署：10月租金指數見近4年新高 連升9個月 累升6.2%

差估署10月樓價指數跌2.1% 連跌6個月 創逾六年半低 今年累跌近4%

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款