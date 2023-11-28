發展商表示，該批單位包含較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，實屬原價加推。新上載的3號價單實用面積由303至696方呎，戶型涵蓋1房至3房1套戶，整批折實平均呎價12,437元，價單售價介乎430.69萬至1268.3萬元，呎價12644至19286元，若扣除最高折扣13.5%，整批折實價由372.54萬至1097.07萬元，折實呎價由10,937至16,682元；入場單位為第2A座16樓A6室，實用303方呎1房間隔，折實價372.54萬元，折實實呎12,295元。

周六推售的350伙，戶型涵蓋1房至3房1套戶，折實價由299.96萬至1099.82萬元，折實實呎10,000至16,701元。資料顯示，首輪銷售將於周四下午2時截票，周六上午8:30開售，屆時將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。