moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

YOHO WEST 加推170伙 周六首輪推售350伙

市場焦點新盤、新地（0016）旗下樓花期長約11個月的天水圍天榮站新盤YOHO WEST第1期，收票情況理想，剛上載3號價單涉170伙，並敲定周六於南昌站V Walk首輪推售其中350伙，即佔項目現時已公布3張價單共涉613伙約57%。

發展商表示，該批單位包含較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，實屬原價加推。新上載的3號價單實用面積由303至696方呎，戶型涵蓋1房至3房1套戶，整批折實平均呎價12,437元，價單售價介乎430.69萬至1268.3萬元，呎價12644至19286元，若扣除最高折扣13.5%，整批折實價由372.54萬至1097.07萬元，折實呎價由10,937至16,682元；入場單位為第2A座16樓A6室，實用303方呎1房間隔，折實價372.54萬元，折實實呎12,295元。

周六推售的350伙，戶型涵蓋1房至3房1套戶，折實價由299.96萬至1099.82萬元，折實實呎10,000至16,701元。資料顯示，首輪銷售將於周四下午2時截票，周六上午8:30開售，屆時將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款