高力香港的估價及諮詢服務主管鄭亥延亦指，現時地皮發展限制多、欠靈活性，也是令發展商出手更謹慎的原因之一。她舉例指，以荃灣油柑頭首置上車盤地皮為例，根據銷售條件，買家必須興建政府設施，包括展能中心暨嚴重弱智人士宿舍，令建築成本與整個項目的總投資額不相符，入標價再低也計不到有合理利潤，最終只收到一份標書，並流標收場。她更指，這種綑綁式地皮發展將風險轉嫁發展商，大大減低其參與投地意欲，若未來仍多以這種模式推地，可預期流標將更為普遍。

指無逼切性在短期內再推商業地

高力香港研究部主管李婉茵表示，本財政年度尚有三幅地皮未推出市場，包括灣仔和金鐘兩幅商業地皮，以及元朗一幅三合一工業用地，灣仔和金鐘長遠缺乏新的寫字樓供應，所以兩幅地皮仍具投資價值，惟面對高息環境持續，現時寫字樓空置率高企，再加2025/26年度將增加近700萬呎樓面供應，實在並無逼切性在短期內再推商業地皮，否則很大機會再流標。

李氏建議，政府應重新審視在現時市況下賣地表的優先次序，考慮將商業地最少推遲至下個財政年度才推出市場。至於元朗三合一工業用地，由於將用於容納棕地作業者，有利北部都會區收地程序，因此有需要優先處理，以加快該區規劃及發展。