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十大屋苑連續兩月破120宗 麗港城交投颷逾兩倍最勁

快踏入12月，據中原地產統計，十大屋苑11月共錄得121宗成交，雖然較10月錄約127宗，下跌6宗或4.7%，但屬連續兩個月錄逾120宗成交；其中鰂魚涌太古城、藍田麗港城、將軍淛新都城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園，成交量均錄升幅，其中麗港城錄11宗買賣成交，按月升幅逾2.6倍，表現最標青；鴨脷洲海怡半島錄10宗成交，追平上月，其餘4個屋苑，鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔園和沙田第一城，成交均錄跌幅。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港府減辣成效逐步浮現，促使買家趁低入市，惟多個新盤接連以低價開售，凍結大批購買力，12月亦有大型新盤部署出售，料二手市場持續受壓。

港島方面，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城11月錄約22宗成交，比上月全月18宗增逾22%，平均實呎1.5萬元，按月微跌2.8%。

九龍方面，中原高級資深分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今最終錄得11宗成交，比上月全月3宗交投反彈逾2.6倍，平均實呎亦上揚至11,688元，按月升幅4.1%，是成交量、呎價按月升幅最標青的大型屋苑。

新界方面，中原高級分行經理唐啟樂表示，映灣園11月錄7宗成交，按月增75%，呎價則繼續回調，本月平均實呎10222元，按月跌2%；屋苑連續兩個月未有錄得兩房成交，全是三房及以上成交，主要因為大單位呎價回落幅度顯著，吸引換樓客入市。

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