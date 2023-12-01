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ELEMENTS圓方推「Gifting Delights」消費獎賞 可享高達8000元禮遇

ELEMENTS圓方今個冬日舉辦「Merry Dreamscape:The Gifting Magic」活動，為一眾大人、小朋友及毛孩送上無限驚喜與歡樂。另外，ELEMENTS圓方今年再次與慈善團體BoxofHope合作，只要捐贈50元或以上，即可為弱勢兒童送上最窩心的聖誕禮物。

為迎接聖誕佳節，12月1日起至26日，ELEMENTS圓方推出「Gifting Delights消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」。顧客即日以指定電子貨幣於場內消費滿10,000元即享總值800元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈總值250元ELEMENTS圓方電子禮券。即日消費滿30,000元，即可享總值2,900元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈總值1,100元ELEMENTS圓方電子禮券。

另外，即日消費滿100,000元，即可享總值8,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈總值2,500元ELEMENTS圓方電子禮券。

ELEMENTS圓方於佳節推出升級泊車優惠，顧客憑2張PREMIERECINEMAS電影戲票或電子消費滿200元即可換領5小時免費泊車優惠，晚上6時後入車更可同時為2部車輛兌換各8小時泊車優惠。

 

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