為迎接聖誕佳節，12月1日起至26日，ELEMENTS圓方推出「Gifting Delights消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」。顧客即日以指定電子貨幣於場內消費滿10,000元即享總值800元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈總值250元ELEMENTS圓方電子禮券。即日消費滿30,000元，即可享總值2,900元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈總值1,100元ELEMENTS圓方電子禮券。

另外，即日消費滿100,000元，即可享總值8,000元獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，更可額外獲贈總值2,500元ELEMENTS圓方電子禮券。

ELEMENTS圓方於佳節推出升級泊車優惠，顧客憑2張PREMIERECINEMAS電影戲票或電子消費滿200元即可換領5小時免費泊車優惠，晚上6時後入車更可同時為2部車輛兌換各8小時泊車優惠。