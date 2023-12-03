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wwwtc mall「聖誕奇幻之旅」 料聖誕生意錄雙位數升幅

聖誕臨近，新地（0016）旗下銅鑼灣wwwtc mall將上演「聖誕奇幻之旅」，除邀得法國著名插畫家Marion Arbona(瑪麗昂．阿博納)帶來沉浸式的數碼藝術裝置，世界級馬戲雜技大師Sophia Filina (索菲亞·菲琳娜)亦首度來港獻技，商場昨舉行活動啟動禮儀式，並由新地執行董事馮秀炎及一眾嘉賓揭開序幕。商場亦會推出連串消費優惠，預料可帶動商場人流及生意按年達雙位數字升幅。

wwwtc mall於即日至明年1月1日期間，推出一連串表演活動和消費獎賞，如爵士樂、舞蹈、DJ駐場、歌唱、魔術表演及聖誕老人巡遊等，推廣期內，送出逾3,000份購物及餐飲禮遇，有機會賺取高達30%消費回贈及10X積分，還有新地冬日消費大抽獎，豐富獎品包括電動房車、Samsung 4K 電視、iPhone 15 Pro Max等。 禮品琳瑯滿目，總值逾100萬元。該商場將雲集國際一線品牌及環球美食，吸引城中名人胡鴻鈞和陳凱琳親臨行逛，兩位將於wwwtc mall 官方社交平台，與顧客分享冬日購物心得。為增加場內玩樂氣氛，wwwtc mall於中庭設高達2米的巨型扭蛋機，顧客憑單一即日電子消費每滿200元或以上，可參予遊戲一次，扭蛋內滿載驚喜，有機會贏取來自wwwtc mall逾20間商戶的禮品，包括體驗券、產品試用裝、折扣券及現金券等。

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