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希慎廣場完成升級改造 設一站式美食體驗

希慎（0014）旗下銅鑼灣旗艦商場希慎廣場地庫兩層，早前被超市及免稅店棄租，有關部分已完成升級改造工程，並於本月重新開幕。希慎指出，希慎廣場地庫1樓、2樓，將升級改造作全新潮流生活空間，建構 #URBANHOOD理念社區，該部分佔地兩層，貫穿軒尼詩道，由港鐵F2出口直達的全新地下空間，融合多間時尚日本、韓國、台灣及外國餐飲咖啡店及生活娛樂零售百貨，品牌組合豐富多樣，提供一站式美食與生活體驗，是繼藝文生活空間 #UrbanSky 及半室內滑板場 #Urbanpark之後，於利園區拼構出於銅鑼灣市中心的潮流文化集中地，加上希慎廣場內120個本地及國際品牌和餐廳，「連接層層新體驗」，凝聚新世代，打造城中相聚熱點。

 

由12月1 日至1月1 日期間，Jirayu Koo筆下的人氣角色Glom-Glom將帶領各位潮人暢玩利園區4大生活美學主題的打卡熱點，包括：「Glom-Glom光影樂團」、「Glom-Glom Home-Sweet-Home」、「Glom-Glom Shine-Your-Way時尚天橋」及「Glom-Glom暖笠笠咖啡杯」，利園區商場亦推出「享樂聖誕購物禮遇」及hy! 網上平台「hy! Xmas 2023」等一系列聖誕消費獎賞，尊享獨家折扣及優惠，或憑指定消費獲享豐富禮遇。

 

 

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