希慎（0014）旗下銅鑼灣旗艦商場希慎廣場地庫兩層，早前被超市及免稅店棄租，有關部分已完成升級改造工程，並於本月重新開幕。希慎指出，希慎廣場地庫1樓、2樓，將升級改造作全新潮流生活空間，建構 #URBANHOOD理念社區，該部分佔地兩層，貫穿軒尼詩道，由港鐵F2出口直達的全新地下空間，融合多間時尚日本、韓國、台灣及外國餐飲咖啡店及生活娛樂零售百貨，品牌組合豐富多樣，提供一站式美食與生活體驗，是繼藝文生活空間 #UrbanSky 及半室內滑板場 #Urbanpark之後，於利園區拼構出於銅鑼灣市中心的潮流文化集中地，加上希慎廣場內120個本地及國際品牌和餐廳，「連接層層新體驗」，凝聚新世代，打造城中相聚熱點。