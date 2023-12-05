去年已獲批准作住宅發展的薄扶林心光盲人院暨學校，最新向城規會申請放寬建築物高度限制至164米（主水平基準上，下同），發展地積比率維持1.9倍，計劃興建4幢10層至11層高分層住宅，單位數目增加至135伙，總樓面維持13.2萬方呎。
據城規會文件顯示，項目位於薄扶林道131號心光盲人院暨學校，地盤面積6.95萬方呎，土地用途修訂已完成，屬「住宅（丙類）7」用地，申請人申請放寬高限，建築物高度限制由151米新增約8.6%至164米，興建4幢10至11層高分層住宅大廈，單位數目由獲准方案的83伙，增加63%或52伙、至135伙。因應單位伙數增加，單位面積亦有縮減，平均面積由原先1615方呎，縮減39%至978方呎，但總樓面維持約13.2萬方呎
申請人表示，不是要求大幅度放寬高度限制，擬議的11層高度為主水平基準上164 米, 仍低於鄰近的住宅大廈，並與位於申請地點西面的香港大學「政府、機構或社區」發展地點高度限制一致。 因此，擬議發展項目與地區的整體構築相融，並不會對毗鄰環境及建築物帶來重大的視覺景觀影響。
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