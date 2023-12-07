根據恒地年報資料，上述盧吉道29A號獨立大屋，地盤面積2.36萬方呎，樓面面積約1.17萬方呎，建築工程正如火如荼進行。由於屬超級豪宅，市場估計會以招標形式發售。

至於已屆現樓的港島東THE HOLBORN，今日向傳媒開放兩個現樓示範單位，當中32樓SA1室連天台單位，實用574方呎連417方呎天台及124方呎平台、屬3房1套連儲物室間隔，樓層高度約3.8米，為項目實用面積最大單位，將以招標形式發售。

另外，亦展出31樓B8室，實用224方呎開放式單位，樓層高度3.5米，可享維港海景。

THE HOLBORN自2021年9月開售以來累售逾250伙，佔可售單位逾9成，其中141伙為今年售出，佔今年港島區售出的一手單位約3成，而7月後以現樓形式出售的單位佔114伙；項目已售單位成交價479至1439萬元，其中60伙為開放式戶，165伙1房戶，21伙2房戶及4伙平台特色戶。

至於最高成交呎價單位，為25樓A5室，屬1房戶，實用255方呎，實呎高見33299元，成交價約849.1萬元。另10月施政報告出台後，非本港永久居民的入市比例，亦由原先不足1成升至約3成。

其他報道

家庭客2.2萬租嵐山4房 呎租24元

太古城本月開齋 「97貨」升值逾七成

元朗廣場聖誕300萬推廣 料人流生意額升兩成

揚海本月售兩伙吸金5585萬 3房花園戶呎售4.4萬

林奮強破頂價3630萬沽維港灣複式