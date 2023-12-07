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中原明年全線後勤劃一加薪4% 料全年佣金27億元 創2015年後新低

中原地產公布，明年集團全線後勤劃一加薪4%。今年首季，中原後勤獲發0.16個月花紅。中原地產香港超過500名後勤員工。

中原料全年佣金27億元 按年跌近7%

今年樓市持續調整，代理佣金收入進一步下跌。中原地產表示，中原地產香港住宅部2023年全年佣金預計可達27億元，全年將錄得盈利。不過，有關佣金收入就較2022年全年的約29億元月按年再跌近7%，為2015年後新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，來年美國息口有機會見頂，市場甚至預計下季有機會減息，加上政府仍「有辣可減」，若政府進一步推出不同的刺激經濟措施，下年樓市將重拾升軌，中原維持樂觀預測。

中原明年營業目標44億元

中原今日舉行主管會，會上訂下2024年營業目標，香港住宅部目標35億元，當中港島區目標12.5億元，九龍區目標9.9億元，新界區目標12.6億元，中原地產2024年目標44億元。

 

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