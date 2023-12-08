中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本港整體樓價跌勢未止，今周CCL已回到150點水平；事實上，今年CCL暫跌3.87%，指數比今年4月168.40點高位累跌10.5%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.23%。

她表示，CCL距2023年底目標148點，只相差2.71點或1.80%，估計全年樓價跌約5%。至於下周四(12月14日)美國聯儲局公布議息結果的影響，將於2024年1月上旬的CCL才開始反映。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報151.12點，按周跌0.15%；CCL(中小型單位)報149.64點，按周跌0.22%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌2.03%及2.20%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報156.08點，按周跌0.27%，連跌13周共7.27%。CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)分別重返2017年3月、5月水平。

四區樓價則呈三跌一升。新界東CCL Mass報166.21點，按周跌1.24%；新界西CCL Mass報138.23點，按周跌0.18%。市區方面，九龍CCL Mass報145.38點，按周跌0.47%。

新界東、新界西、九龍樓價齊跌3周，分別累跌2.02%、2.33%及1.76%，指數分別重返2017年5月、4月及1月水平。不過，港島CCL Mass報152.46點，按周升1.08%，連跌兩周後回升，惟指數仍處於2017年1月中水平。