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CCL跌幅收窄仍屬逾6年半新低 獨港島按周升

本港樓市持續呈悶局，具體反映11月13日至19日市況的中原城市領先指數CCL，最新報150.71點，按周跌0.23%，連跌3周共2.1%；不過，今周按周跌幅，相對之前一周錄得0.42%按周跌幅，已稍為收窄，但指數仍屬350周、即逾6年半新低，重返2017年3月中時水平。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本港整體樓價跌勢未止，今周CCL已回到150點水平；事實上，今年CCL暫跌3.87%，指數比今年4月168.40點高位累跌10.5%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.23%。

她表示，CCL距2023年底目標148點，只相差2.71點或1.80%，估計全年樓價跌約5%。至於下周四(12月14日)美國聯儲局公布議息結果的影響，將於2024年1月上旬的CCL才開始反映。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報151.12點，按周跌0.15%；CCL(中小型單位)報149.64點，按周跌0.22%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌2.03%及2.20%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報156.08點，按周跌0.27%，連跌13周共7.27%。CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)分別重返2017年3月、5月水平。

四區樓價則呈三跌一升。新界東CCL Mass報166.21點，按周跌1.24%；新界西CCL Mass報138.23點，按周跌0.18%。市區方面，九龍CCL Mass報145.38點，按周跌0.47%。

新界東、新界西、九龍樓價齊跌3周，分別累跌2.02%、2.33%及1.76%，指數分別重返2017年5月、4月及1月水平。不過，港島CCL Mass報152.46點，按周升1.08%，連跌兩周後回升，惟指數仍處於2017年1月中水平。

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