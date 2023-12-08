今年初流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，市建局向城規會提出新發展方案，項目注入住宅元素，將地積比率提高至12倍，總樓面增加近25%至約270.3萬方呎，並削減兩成商業樓，改作加入約119萬方呎的住宅樓面，計劃興建1,750伙住宅單位。城規會批准修訂發展計劃核准圖，並就修訂展開諮詢，諮詢期約2個月，至明年2月8日屆滿。