今年初流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，市建局向城規會提出新發展方案，項目注入住宅元素，將地積比率提高至12倍，總樓面增加近25%至約270.3萬方呎，並削減兩成商業樓，改作加入約119萬方呎的住宅樓面，計劃興建1,750伙住宅單位。城規會批准修訂發展計劃核准圖，並就修訂展開諮詢，諮詢期約2個月，至明年2月8日屆滿。
據修訂建議，主要涉及觀塘道以北的觀塘市中心重建主地盤，由現時「綜合發展區（1）」地帶，改劃為「其他指定用途」註明「混合用途」地帶，作混合用途發展；另物華街以南的一幅用地，即現時觀月．樺峯的現址，由「綜合發展區（1）」地帶，改劃為「住宅（甲類）」地帶，以反映已完成發展的狀況。
值得留意，據市建局早前提交的文件，觀塘市中心第4及5區發展地盤內，其中一座建築物，由原先的原來285米（主水平基準以上‧下同），將增75米至360米，而新增的住宅樓面，擬建於該地標式大樓的中層以上至最高層位置。資料顯示，現時全港最高分層住宅，為新地（0016）九龍站天璽，物業樓高約270米，換言之，上述項目有機會成為全港最高分層住宅項目。
市建局目標在明年第二季前完成法定城規程序，計劃明年底重新推出市場招標，預計2033年落成。
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