新地代理總經理胡致遠表示，YOHO WEST最新加推5號價單涉273伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，是次價單中有少量3房戶加價1%至3%，整批折實價介乎321.73萬至895.8萬元，折實實呎10569元至15776元；項目展開即日收票，最快本周末進行第3輪銷售，項目現時推出的5張價單共涉1071伙，佔全盤1393伙近77%。

胡續指，昨天銷售成績理想，累售305伙，僅數個3房戶未被揀選 ，客源中有4成來自元朗及天水圍區，3成屬新界其他區，兩成屬九龍區，共6組買家斥資1000萬元以上選購了最少兩伙，投資客比例有所提升。

另集團同系九龍站凱旋門，最新售出天際獨立屋77至79樓B室，實用面積1682方呎，成交價2.2億元，呎價8.2萬元。