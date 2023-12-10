moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

YOHO WEST加推273伙 雷霆:「越賣越旺，持續火熱」

昨日次輪售出約305伙、新地（0016）及港鐵（0066）合作的天水圍天榮站YOHO WEST，快將公布第3輪銷售部署，並加推新5號價單；新地副董事總經理雷霆表示，項目「越賣越旺，持續火熱」，向隅者眾多，項目兩輪銷售累沽超過640伙，佔可發售單位逾9成，套現逾33億元，為回應市場需求，集團會盡快展開下一輪銷售部署。被問及明年賣樓時間表，雷霆稱同系旗下啟德天璽‧海，有機會率先於明年初登場。

新地代理總經理胡致遠表示，YOHO WEST最新加推5號價單涉273伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，是次價單中有少量3房戶加價1%至3%，整批折實價介乎321.73萬至895.8萬元，折實實呎10569元至15776元；項目展開即日收票，最快本周末進行第3輪銷售，項目現時推出的5張價單共涉1071伙，佔全盤1393伙近77%。

胡續指，昨天銷售成績理想，累售305伙，僅數個3房戶未被揀選 ，客源中有4成來自元朗及天水圍區，3成屬新界其他區，兩成屬九龍區，共6組買家斥資1000萬元以上選購了最少兩伙，投資客比例有所提升。

另集團同系九龍站凱旋門，最新售出天際獨立屋77至79樓B室，實用面積1682方呎，成交價2.2億元，呎價8.2萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款