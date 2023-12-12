另外，高息及外圍經濟環境欠佳下，買家入市抱觀望態度，仲量聯行香港主席曾煥平表示，截至上月，今年中小型住宅樓價下跌 3.1%，重返2017年3月水平，同期豪宅價格下跌4.1%。他表示，政府減辣對樓市沒有任何幫助，發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣；此外，雖然市場預期美聯儲從明年中起降息，但樓價料將持續下跌，而中小型住宅樓價於明年將下滑約10%，重返2016年水平。

曾又相信，由於政府計劃未來5年興建 39,100個資助房屋作出售，料將影響私人住宅需求，樓價未來難見大幅反彈，而來自內地購買力亦有限，並會集中於豪宅市場，若下行走勢缺乏支持，明年一旦樓價再下跌10％，負資產數目料將升至約3萬宗水平，屆時將對本港經濟增長及消費力帶來負面影響，並會影響政府的賣地收入。曾建議，政府全面撤銷冷郤樓市措施，並為首次置業的年輕人提供無息貸款，以協助他們晉身買樓階梯。