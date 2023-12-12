瑧蓺221呎戶5年勁蝕逾五成

開放式單位轉售蝕讓宗數最多及平均蝕讓幅度最高的5個項目，新界佔3個(屯門弦海、屯門菁雋及元朗峻巒二期C - Park Yoho Milano)，港島1個(西營盤瑧蓺)，九龍1個(油塘海傲灣)。當中，瑧蓺錄12宗蝕讓最多，平均蝕幅22.0%。

五大蝕幅項目新界佔三個

該5個項目蝕讓幅度最高的10個開放式單位中，有9個於今年轉售。由於今年樓市下行，樓價重回2017年水平，加上政府進一步放寬按揭保險樓價上限，影響4至5年前高價買入開放式單位的業主需蝕讓沽出。蝕幅最高的個案是瑧蓺高層J室，實用面積221方呎，原業主於2018年10月以1,025.2萬元一手買入單位，當時呎價高達46,389元，持貨5年後，2023年8月以490萬元售出，呎價回落至22,172元，帳面蝕535.2萬元或52.2%。

楊明儀表示，在放寬按揭之前，開放式單位盛行，與單位樓價入場費較低有關，但隨著去年2月政府進一步放寬按揭保險樓價上限(波叔Plan)後，市民買樓的首期負擔減少，導致開放式單位吸引力下降。樓市下調持續，樓價已較2021年歷史高位跌逾兩成。如果樓價再進一步向下，相信開放式單位的蝕讓比例及幅度有機會被推高。有關統計截至2023年10月31日註冊數據，只包括已落成的一手樓盤，當中不包括內部轉讓個案，獲利率或虧蝕率是根據帳面成交價和已知上手成交價計算所得的百分比，當中不包括任何稅項或回贈。

其他報道

YOHO WEST周六第三輪推售280伙 開放式戶322萬入場

黃竹坑THE SOUTHSIDE 港鐵商場今起首階段30商戶試業

呂宇健1820萬沽擎天 3年蝕9%

黃埔3房套855萬沽 36年升值9倍

土耳其客呎價10萬買天璽 冠九龍站 減辣後 雙倍稅成交224宗按月增兩倍